La Suède devient le premier pays au monde à prescrire le voyage comme une ordonnance médicale

La Suède innove une fois de plus dans le domaine du bien-être avec le lancement de la campagne « The Swedish Prescription » (« L’ordonnance suédoise »), initiée officiellement par Visit Sweden le 23 septembre 2025. Cette initiative positionne le pays nordique comme la première destination thérapeutique au monde, où les médecins peuvent recommander le voyage comme un outil de santé et de mieux-être.

Inspirée par les recherches scientifiques sur les bienfaits de la nature, la campagne encourage des activités telles que les balades en forêt, les bains dans les lacs, les séances de sauna, le rituel du fika (pause café typiquement suédoise) ou encore les nuits paisibles sous un ciel étoilé, loin du tumulte et de la pollution lumineuse.

Des médecins de plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas, ont exprimé leur soutien à cette démarche. Un document à télécharger permet même aux voyageurs de présenter une « prescription » symbolique à leur médecin. Toutefois, il ne s’agit pas encore d’une mesure médicale officielle, mais plutôt d’une campagne de sensibilisation et de promotion du bien-être, solidement appuyée par les données scientifiques sur la santé mentale et physique.

Cette initiative originale invite à une réflexion inspirante : et si le voyage devenait, lui aussi, une véritable thérapie pour le corps et l’esprit ?