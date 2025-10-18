Grève générale à Gabès le 21 octobre : la colère monte face à la crise environnementale

Le gouvernorat de Gabès sera paralysé mardi 21 octobre par un gréve générale décrétée par l’Union régionale du travail, à l’issue d’une réunion de son instance administrative tenue ce samedi.

Cette décision intervient dans un contexte de forte tension sociale et environnementale, alors que les habitants multiplient depuis plus d’une semaine les mouvements de protestation pour dénoncer la dégradation continue de leur cadre de vie. Les citoyens de Gabès exigent notamment le démantèlement des unités industrielles du complexe chimique, accusées de polluer gravement l’eau et l’air et de provoquer des maladies chroniques depuis des années.

Durant la journée de grève, tous les services publics et privés, y compris les écoles, seront à l’arrêt, afin de faire pression sur les autorités pour qu’elles prennent enfin des mesures concrètes en faveur de la santé et de l’environnement dans la région.