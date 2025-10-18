Fulham – Arsenal : lien streaming , chaîne tv pour regarder le match

Fulham reçoit Arsenal ce samedi 18 octobre 2025 à 18h30 au Craven Cottage pour le compte de la 8e journée de Premier League. Le match sera diffusé en direct sur Canal+ Foot.

Leader du championnat avec 16 points, Arsenal veut consolider sa première place et poursuivre sa belle dynamique. Les Gunners restent sur une série convaincante de quatre victoires et un nul, avec neuf buts marqués et seulement deux encaissés.

Face à eux, Fulham, 14e avec huit points, espère profiter de l’avantage du terrain pour créer la surprise. Les Cottagers présentent un bilan équilibré sur leurs cinq derniers matchs (trois victoires, deux défaites), marquant sept buts pour autant encaissés.

Les confrontations récentes entre les deux équipes ont souvent été disputées : Arsenal compte deux succès contre un pour Fulham, et deux matchs se sont terminés sur un nul.

Cette affiche promet donc un duel tactique et animé, entre un Arsenal ambitieux et un Fulham combatif, bien décidé à déstabiliser le leader.

📺 Chaîne TV : Canal+ Foot

🕡 Coup d’envoi : samedi 18 octobre à 18h30