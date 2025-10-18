Bizerte  : arrivée du plus long câble sous-marin de Méditerranée, boosteur de l’internet mondial

Bizerte renforce son rôle stratégique dans le domaine des télécommunications internationales avec l’atterrissage du câble sous-marin Medusa, le plus long de la Méditerranée, qui s’étend sur plus de 8 000 km et connecte plusieurs pays du pourtour méditerranéen.

Ce projet majeur offre à la Tunisie une opportunité unique d’améliorer significativement sa connectivité internet à l’échelle mondiale, tout en consolidant sa position comme hub numérique du continent africain. La ville de Bizerte, déjà point d’atterrissage de câbles sous-marins de premier plan tels que Peace, SeaMeWe-4, Didon et Hannibal, confirme ainsi son rôle central dans le réseau mondial de télécommunications, facilitant les échanges de données internationaux et attirant de nouvelles opportunités pour le développement technologique et économique du pays.

L’arrivée du câble Medusa marque une étape importante dans la modernisation des infrastructures numériques tunisiennes, ouvrant la voie à des services internet plus rapides, stables et fiables pour les entreprises comme pour les particuliers.