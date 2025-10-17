Intégrité scientifique : l’Université de Carthage parmi les institutions les plus fiables au monde

L’Université de Carthage se distingue à l’échelle internationale en affichant un niveau de risque très faible en matière d’intégrité scientifique, avec un score de 0,250 sur le Research Integrity Risk Index (RI²), selon la dernière mise à jour publiée en septembre 2025.

Cet indice, qui évalue plus de deux mille universités mondiales, analyse les pratiques académiques et les vulnérabilités potentielles liées à l’éthique en recherche. Le score exceptionnellement bas de l’Université de Carthage la place parmi les institutions les plus rigoureuses et transparentes au monde, et en fait un modèle au sein du paysage universitaire tunisien.

Le RI² n’a pas vocation à établir un classement compétitif, mais plutôt à fournir aux établissements des indicateurs leur permettant d’identifier les axes d’amélioration et de renforcer une culture de l’intégrité scientifique. L’Université de Carthage appelle ainsi l’ensemble de sa communauté (chercheurs, enseignants, étudiants et personnel administratif) à consulter ces données et à poursuivre les efforts collectifs pour maintenir ces hauts standards d’intégrité en vue d’une recherche éthique, responsable et de haute qualité.