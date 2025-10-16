Tunisie : hausse des greffes d’organes en 2025, avec 9 prélèvements et 20 transplantations

La Tunisie enregistre en 2025 une avancée significative dans le domaine du don et de la greffe d’organes, portée par une sensibilisation croissante de la population à cette cause vitale. Selon le professeur Jalaleddine Ziedi, directeur général du Centre National de Promotion de la Greffe d’Organes, neuf prélèvements d’organes sur des donneurs en état de mort cérébrale ont permis de réaliser plus de vingt transplantations, dont des greffes de reins, de cœurs et de foies.

Malgré ces progrès, le pays fait encore face à un manque de donneurs, avec un taux d’un donneur pour 1,5 million d’habitants, loin derrière les standards internationaux. Les autorités multiplient donc les initiatives de sensibilisation, notamment à travers des partenariats entre le ministère de l’Intérieur et le centre national, afin de faciliter l’enregistrement des donneurs et d’ancrer la culture du don d’organes dans la société tunisienne.

Ces efforts conjoints ouvrent la voie à de nouvelles perspectives médicales, notamment dans les greffes pulmonaires et pancréatiques, tout en incarnant un véritable élan de solidarité et d’humanité.