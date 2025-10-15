Tunisie – Météo : Pluies attendues la nuit dans ces régions

Nuages parfois denses avec pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud-est. Ces pluies seront parfois intenses avec des chutes de grêles par endroits. Nuages passagers sur le reste des régions.

Vent de secteur nord, relativement fort prés des côtes et sur le sud, faible à modéré sur le reste des régions et dépassant temporairement 60 km/h en rafales et sous orages.

Mer agitée. Températures maximales comprises, la nuit, entre 20 et 25 degrés et aux alentours de 16 degrés sur les hauteurs ouest.