Tunisie – 2026 : nouvelle taxe de 2 dinars par jour sur la location de voitures

Le projet de loi de finances pour l’année 2026 prévoit la mise en place d’une nouvelle contribution de deux dinars par jour pour chaque véhicule loué par les agences de location.

Ce montant sera prélevé sur le tarif journalier de location et versé mensuellement, selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à travers une déclaration conforme au modèle établi par le ministère des Finances.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de dispositions destinées à renforcer le financement du système de sécurité sociale, notamment à travers l’alimentation du compte de diversification des sources de la protection sociale, afin d’assurer une meilleure pérennité des fonds sociaux.