Affaire Jilani Debboussi : report du procès et refus de libération des accusés

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter l’examen de l’affaire liée au décès de l’ancien député Jilani Debboussi à l’audience du 23 décembre prochain, tout en rejetant les demandes de libération présentées par les accusés placés en détention.

Ont comparu devant le tribunal, en état d’arrestation, Noureddine Bhiri, ancien ministre de la Justice, Mondher Ouannesi, dirigeant du mouvement Ennahdha, ainsi qu’une ancienne médecin détenue à la prison civile de la Mornaguia et un ancien procureur général à la retraite de la Cour d’appel de Tunis, rapporte Mosaïque FM.