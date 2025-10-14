La sélection nationale tunisienne de football a achevé la phase de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 invaincue et sans encaisser le moindre but en dix journées. La Fédération tunisienne de football a annoncé sur sa page Facebook que la Tunisie est devenue la première équipe de l’histoire à se qualifier pour la phase finale du Mondial dans ces conditions exceptionnelles.

Parcours parfait et domination du groupe H

Sous la houlette de Sami Trabelsi, les Aigles de Carthage ont réalisé un parcours exemplaire : neuf victoires, un match nul, 22 buts inscrits et zéro encaissé. Ils terminent en tête du groupe H avec 28 points, devant la Namibie (15), le Liberia (15), la Guinée équatoriale (11), le Malawi (10) et Sao Tomé (3).

Septième qualification historique pour la Tunisie

La Tunisie avait validé son billet pour le Mondial dès la 8e journée, après une victoire à Malabo contre la Guinée équatoriale. C’est la septième participation des Aigles de Carthage à la Coupe du Monde, leur première remontant à 1978.