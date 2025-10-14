OIM Tunisie : 138 migrants guinéens regagnent leur pays

Quelque 138 ressortissants guinéens ont regagné, ce mardi matin, leur pays d’origine dans un vol charter organisé dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, l’OIM Tunisie indique qu’il s’agit du 19ème vol charter organisé depuis le début de l’année 2025.

“À leur arrivée à Conakry, les bénéficiaires seront reçus par l’équipe de l’OIM Guinée, qui les accompagnera dans la mise en œuvre de projets de réintégration, afin de faciliter leur réintégration socio-économique dans des conditions durables, dignes et respectueuses de leurs aspirations”, ajoute le communiqué.

“Mis en œuvre par l’OIM Tunisie, avec le soutien de l’Union européenne et du gouvernement suédois, ce programme est conduit en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes et consulaires compétentes”, lit-on de même source.