La Manouba : Coupure de l’eau potable dans plusieurs délégations

Une coupure de la distribution de l’eau potable sera enregistrée, jeudi, 16 octobre 2025, à partir de 10h00, à Mornaguia, Borj El Amri, Tebourba et El Battan relevant du gouvernorat de La Manouba, annonce, mardi, la SONEDE.

Des travaux de réparation d’une fuite survenue sur la conduite principale d’approvisionnement, au niveau de l’échangeur de la Garde nationale à Mornaguia, sont programmés, explique la société dans un communiqué.

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement le même jour à partir de 22h00, dès l’achèvement des travaux qui se poursuivront sans interruption.