Habiba Ezzahi Ben Romdhane parmi les 2 % des scientifiques les plus influents au monde

La professeure tunisienne Habiba Ezzahi Ben Romdhane s’est distinguée en figurant parmi les 2 % des chercheurs les plus influents au monde selon le prestigieux classement annuel de l’Université Stanford pour l’année 2025.

Ce classement international, reconnu pour sa rigueur scientifique, repose sur plusieurs critères tels que le nombre de citations, la qualité des publications et l’impact global des travaux. Ancienne ministre de la Santé et professeure de médecine préventive à la Faculté de médecine de Tunis, Habiba Ezzahi Ben Romdhane dirige un laboratoire spécialisé dans l’étude des épidémies et des maladies cardiovasculaires, tout en collaborant avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en tant qu’experte.

Formée en Tunisie, au Canada et aux États-Unis, elle a bâti une carrière exemplaire marquée par de nombreuses distinctions et par son engagement dans plusieurs sociétés savantes nationales et internationales. Cette reconnaissance consacre non seulement son parcours remarquable, mais met également en lumière la contribution croissante des chercheuses tunisiennes à la recherche scientifique mondiale.