Tunisie – Namibie : Liens streaming, chaîne tv pour regarder le match

La sélection tunisienne dispute, ce lundi 13 octobre 2025, au stade Hamadi Agrebi de Radès, son ultime match des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026, face à la Namibie.

Le coup d’envoi sera donné à 14h00, sous la direction de l’arbitre sénégalais Issa Sy.

La rencontre sera diffusée en direct sur trois chaînes :

Watania 1, chaîne nationale terrestre tunisienne ;

MBC 5, pour les téléspectateurs de la région MENA ;

Sport Digital, au Portugal.

Ce match marquera la fin du parcours éliminatoire des Aigles de Carthage, déterminant pour leur présence éventuelle au prochain Mondial.