Tunisie : Météo du lundi 13 octobre 2025

Selon les prévisions météorologiques pour ce lundi 13 octobre 2025, le ciel sera quelque peu nuageux, avant de devenir partiellement voilé sur la majorité des régions au fil de la journée.

Les températures se maintiendront globalement stables, sans variation notable par rapport aux jours précédents.

Le vent soufflera du secteur sud sur le nord et le centre du pays, et du secteur est sur les régions du sud. Il sera relativement fort près des côtes, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur des terres.

Quant à la mer, elle sera peu agitée au début de la journée, devenant progressivement agitée dans l’après-midi.