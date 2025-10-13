Paiement par IA : l’Inde lance les premiers achats vocaux grâce à ChatGPT

L’Inde vient de réaliser une avancée technologique majeure en inaugurant le premier système d’achat vocal alimenté par l’intelligence artificielle à travers ChatGPT. Grâce à la collaboration entre Razorpay, l’une des principales fintechs indiennes, et la National Payments Corporation of India (NPCI), le célèbre agent conversationnel d’OpenAI permet désormais d’effectuer des paiements sécurisés via le système UPI (Unified Payments Interface).

Concrètement, les utilisateurs peuvent simplement formuler une demande vocale, comme « Achète-moi un t-shirt taille M sur Amazon », et l’IA se charge du reste. Cette innovation ouvre la voie à une nouvelle forme de commerce conversationnel, où les transactions deviennent plus fluides et accessibles, notamment pour les personnes peu familiarisées avec les outils numériques.

Si cette avancée renforce l’ambition de l’Inde de s’imposer comme un leader mondial du paiement numérique, elle soulève aussi des interrogations sur la sécurité, la confidentialité et la régulation de ces nouveaux usages. Ce projet inédit, suivi de près par les grandes entreprises technologiques mondiales, pourrait bien marquer le début d’une révolution globale du commerce en ligne.