Le Hamas a remis lundi en deux étapes les vingt derniers otages encore vivants qu’il détenait au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza, dans le cadre de la première phase d’un accord de cessez-le-feu avec l’entité sioniste , alors qu’un sommet sur la fin de la guerre dans l’enclave palestinienne est prévu dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh.

Le mouvement palestinien a commencé par libérer sept otages tôt dans la matinée, puis 13 autres par la suite, a déclaré un responsable impliqué dans l’opération, tandis que la réception par l’entité sioniste des corps de 28 otages décédés n’a pas encore eu lieu.

L’armée sioniste a confirmé avoir reçu les 13 otages restants après l’arrivée d’un premier groupe de sept personnes.

En vertu de l’accord de cessez-le-feu, l’entité sioniste doit libérer 1.966 détenus palestiniens dans le courant de la journée.

Les corps de certains des 28 otages morts, et de deux autres dont le sort est inconnu, doivent être rendus lundi, tandis que près de 2.000 détenus et prisonniers palestiniens vont recouvrer la liberté.

Ces libérations constituent un aspect crucial de la première phase de l’accord de cessez-le-feu conclu la semaine dernière à Charm el-Cheikh.

Les prochaines étapes du plan en 20 points de Trump doivent encore être approuvées par les deux parties. Celles-ci incluent la gouvernance de la bande de Gaza, aujourd’hui dévastée, une fois les combats terminés, et le sort du Hamas, qui a rejeté les exigences sionistes sur son désarmement.