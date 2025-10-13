Fuites de gaz à Gabès : l’État lance une mission d’inspection au Complexe Chimique

Une équipe conjointe d’inspection relevant des ministères de l’Industrie et de l’Environnement a entamé, ce lundi 13 octobre 2025, une série d’opérations de diagnostic au sein du Complexe Chimique de Gabès, dans le but d’évaluer l’état des unités de production et de relever d’éventuels dysfonctionnements.

Cette mission fait suite aux instructions du président Kaïs Saïed, qui a ordonné l’envoi urgent de cette équipe à l’usine d’acide phosphorique afin d’entreprendre les réparations nécessaires dans les plus brefs délais. Les habitants de Gabès, confrontés à des fuites de gaz répétées ayant provoqué plusieurs cas d’asphyxie, réclament depuis longtemps une solution durable à cette situation environnementale critique.

De leur côté, les travailleurs du Complexe appellent à accélérer les opérations de maintenance et à remettre en service toutes les unités afin d’assurer la sécurité et la continuité de la production.