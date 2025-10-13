Football – Ligue 1 (5e journée) : Le programme

Programme des rencontres de la 10e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues les 18, 19, 21 et 22 octobre courant (tous les matchs à partir de 15h):
Samedi 18 octobre
Au Zouiten:
JS Omrane – JS Kairouan
A Ben Guerdane:
US Ben Guerdane – AS Gabès
Dimanche 19 octobre
Au Chtioui:
AS Marsa – ES Métlaoui
Au Taieb Mhiri:
CS Sfaxien – AS Soliman
Mardi 21 octobre
A Radès:
C africain – US Monastir
Mercredi 22 octobre
Stade à déterminer (à Huis clos):
CA Bizertin – S Tunisien
A Sousse:
ES Sahel – O Béja
A Zarzis:
ES Zarzis – Espérance ST