Football – Ligue 1 (5e journée) : Le programme

Programme des rencontres de la 10e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues les 18, 19, 21 et 22 octobre courant (tous les matchs à partir de 15h):

Samedi 18 octobre

Au Zouiten:

JS Omrane – JS Kairouan

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – AS Gabès

Dimanche 19 octobre

Au Chtioui:

AS Marsa – ES Métlaoui

Au Taieb Mhiri:

CS Sfaxien – AS Soliman

Mardi 21 octobre

A Radès:

C africain – US Monastir

Mercredi 22 octobre

Stade à déterminer (à Huis clos):

CA Bizertin – S Tunisien

A Sousse:

ES Sahel – O Béja

A Zarzis:

ES Zarzis – Espérance ST