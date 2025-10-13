Festival du Caire 2025 : 7 films tunisiens à l’affiche, dont “La voix de Hend Rajeb” en clôture

La 46ᵉ édition du Festival international du film du Caire, qui se tiendra du 12 au 21 novembre 2025, mettra à l’honneur le cinéma tunisien avec la participation remarquable de sept œuvres nationales réparties dans différentes sections du festival. Le film « La voix de Hend Rajeb » de Kaouther Ben Hania, récemment couronné du Lion d’argent à la Biennale de Venise, a été choisi pour clore le festival le 21 novembre.

Parmi les autres productions tunisiennes en compétition figure « Exil » de Mehdi Hmili, coproduction entre la Tunisie, le Qatar, l’Arabie saoudite, la France et le Luxembourg, sélectionné dans la compétition internationale des longs métrages. Deux courts-métrages tunisiens, « Les oiseaux ne migrent pas » de Rami Jarboui et « Au début les joues rougissent, puis on s’habitue » de Mariem Ferjani, concourront dans la section des films courts. Dans la compétition Horizons du cinéma arabe, la Tunisie sera représentée par « Comme si de rien n’était » de Sarra Abidi et « La treizième ronde » de Mohamed Ali Nahdi.

Par ailleurs, le film documentaire « La fête d’adieu » de Sarra Abidi figurera parmi les projets présentés au Cairo Film Connection, plateforme de coproduction qui soutient le développement des films arabes. Enfin, la réalisatrice tunisienne Leyla Bouzid siégera au jury de la compétition internationale, présidée par le cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, confirmant ainsi la présence marquante du talent tunisien dans cette prestigieuse manifestation cinématographique.