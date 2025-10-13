Braquage à Sayada : deux suspects arrêtés après avoir percé le mur d’une banque !

Les unités de sécurité de Ksour Helal ont réussi à arrêter deux jeunes hommes dans la vingtaine après qu’ils ont commis un braquage dans une agence bancaire à Sayada à l’aube du samedi 11 octobre 2025.

Les suspects seraient entrés dans la banque en perçant un trou dans le mur arrière du bâtiment afin d’y accéder discrètement. Sur ordre du parquet, les deux individus ont été placés en garde à vue dans l’attente de la poursuite des investigations visant à déterminer les circonstances exactes de cette opération audacieuse et d’éventuelles complicités.