Assassinat de Chokri Belaïd : la Cour d’appel de Tunis met l’affaire en délibéré

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé, ce lundi, de mettre en délibéré l’affaire de l’assassinat du martyr Chokri Belaïd, après avoir achevé l’audition de tous les accusés et entendu les plaidoiries des avocats.

Tous les détenus ont été présentés à distance depuis la salle dédiée du prison civile de la Mornaguia, tandis que les accusés comparaissant en liberté étaient également présents, à l’exception d’un seul. Seul le prévenu de nationalité somalienne a refusé de comparaître devant la cour, marquant ainsi une nouvelle étape vers le verdict tant attendu dans ce dossier emblématique.