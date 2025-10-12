Vols en série à la Charguia 1 : arrestation d’un suspect et récupération du matériel volé

La brigade de la police judiciaire des Berges du Lac a mis fin à une série de vols par effraction survenus dans la zone industrielle de la Charguia 1, en procédant à l’arrestation rapide d’un individu soupçonné d’être l’auteur des faits.

Le malfaiteur aurait ciblé les bureaux de plusieurs entreprises de services, s’emparant d’ordinateurs portables et de caméras après avoir forcé les portes et fenêtres des locaux. Les enregistrements des caméras de surveillance ont permis aux enquêteurs d’identifier le suspect, repéré alors qu’il tentait de revendre le matériel dérobé sur le marché parallèle.

Un piège soigneusement préparé a conduit à son interpellation, et l’intégralité du matériel volé a pu être récupérée. Placé en garde à vue sur ordre du ministère public, le suspect sera prochainement présenté à la justice, tandis que l’enquête se poursuit afin d’établir d’éventuelles complicités.