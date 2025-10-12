Tunisie : Météo du dimanche 12 octobre 2025

Le temps sera dimanche partiellement à densément nuageux avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur les régions côtières, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM) .

Ces pluies concerneront, l’après-midi, le Nord-ouest et le Centre-ouest. Le vent soufflera de secteur sud sur le Nord et le Centre et du secteur est sur le Sud. Il sera relativement fort près des près côtes et sur le Sud accompagné de tourbillons locaux de sable et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera moutonneuse à agitée au Nord et au Golfe de Gabès et peu agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales seront comprises entre 26 et 32 degrés et aux alentours de 24 degrés sur les hauteurs ouest.