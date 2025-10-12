Tunisie : 2,2 millions de citoyens sans couverture sanitaire, selon l’INS

Selon un rapport publié par l’Institut national de la statistique (INS), huit Tunisiens sur dix bénéficient d’une couverture sanitaire, tandis qu’environ 2,2 millions de personnes, soit près de 19 % de la population, demeurent sans aucune protection sociale en matière de santé.

Cette situation met en évidence les inégalités persistantes dans l’accès aux soins et souligne la nécessité de renforcer les politiques publiques visant à garantir une couverture médicale universelle. Le rapport appelle à une réflexion approfondie sur les mécanismes de financement et d’élargissement de la protection sociale afin d’assurer à tous les citoyens tunisiens un accès équitable et durable aux services de santé.