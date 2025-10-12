Tunis – Sidi Hsine : un homme met le feu à son voisin après une dispute

Un drame d’une extrême violence s’est produit ce dimanche dans la région de Sidi Hsine, à Tunis. Selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, un homme a aspergé son voisin d’essence avant d’y mettre le feu, à la suite d’une violente dispute entre les deux.

Après avoir commis son acte, l’agresseur a pris la fuite, provoquant une vive émotion parmi les habitants du quartier. Alertée, la brigade de police judiciaire de Sidi Hsine a immédiatement lancé une vaste opération de ratissage dans la zone, qui a permis l’arrestation rapide du suspect. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et les motivations de l’auteur.