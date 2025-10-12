La Tunisie occupe la première place dans la liste des cinq meilleurs destinations des Chinois

La Tunisie a occupé la première place dans la liste des cinq meilleurs destinations pour les touristes chinois en termes de produits de « choix sûrs », pendant les vacances mi-automne (du 1er au 8 octobre 2025), selon le classement des destinations touristiques les plus sûres au monde publié par “Tongcheng Travel” une plateforme de voyage leader en Chine.

Classée en tant que première destination attirante et sûre pour les touristes chinois, la Tunisie devance ainsi plusieurs destinations mondiales. le Japon, l’Espagne, le Vietnam et la Nouvelle Relande figurent également parmi les cinq premières destinations de choix des Chinois.

Le rapport, dont une copie est parvenue au correspondant de l’Agence TAP, révèle que les touristes chinois sont plutôt orientés vers les destinations à long courrier et à haute qualité. La région du Moyen orient et Afrique ont enregistré également les plus hauts taux de croissance des réservations hôtelières, d’après la même source.