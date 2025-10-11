Mort de Diane Keaton : l’icône hollywoodienne s’éteint à 79 ans

Diane Keaton, née en 1946, s’est éteinte le 11 octobre 2025 à l’âge de 79 ans, laissant derrière elle une carrière cinématographique exceptionnelle qui s’étend sur plus de cinquante ans.

Révélée au grand public grâce à son rôle emblématique de Kay Adams-Corleone dans Le Parrain (1972), elle a ensuite marqué l’histoire du cinéma en remportant l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans Annie Hall (1977). Au fil des décennies, elle a enchaîné les succès avec des films cultes tels que Père de la mariée, Baby Boom, Something’s Gotta Give et The First Wives Club.

Icône d’Hollywood au style unique et à la personnalité attachante, Diane Keaton laisse une empreinte indélébile sur le cinéma américain. Elle était également la mère adoptive de deux enfants, Duke et Dexter, à qui elle avait offert tout son amour et sa tendresse.