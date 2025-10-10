La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis recrute …

La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis, établissement public à caractère économique, a l’intention d’organiser un concours externe pour le recrutement d’un cadre moyen au sein de la Direction des événements et des relations internationales.

La Chambre exige que le candidat à ce poste soit de nationalité tunisienne, jouisse de ses droits civiques et soit titulaire d’une licence en gestion, marketing, commerce international ou d’un diplôme équivalent.

Il est souhaitable que le candidat possède une expérience préalable dans l’organisation d’événements économiques, maîtrise trois langues (arabe, français et anglais) et ait un âge compris entre 25 et 35 ans à la date de clôture des candidatures.

La Chambre a indiqué que les dossiers de candidature doivent être déposés directement au bureau du greffe de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis, 31 rue de Paris, 6ᵉ étage, 1000 Tunis, au plus tard le 31 octobre 2025.