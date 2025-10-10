Football – Mondial2026 – Qualifications : La Tunisie domine Sao Tomé-et-Principe (6-0)

La sélection tunisienne de football a dominé le Sao Tomé-et-Principe (6-0), en match comptant pour la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (Groupe H), disputé vendredi au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les buts ont été inscrits par Firas Chaouat (37), Elias Saad (39 et 44), Ismail Gharbi (46) et Mohamed Ali Ben Romdhane (67 sp et 90)

La Tunisie, déjà qualifiée depuis la 8e journée, conforte son leadership avec 25 points au compteur, devant la Namibie (15 pts), le Libéria (14 pts), le Malawi et la Guinée Equatoriale (10 pts chacun, -1 match), tandis que le Sao Tomé-et Principe ferme la marche sans le moindre point.

Les Aigles de Carthage clôturent ces qualificataions en affrontant la Namibie, lundi prochain à Radès (14h00), à l’occasion de la 10e et dernière journée.

Le classement après la 9e journée :

Groupe H

Classement: Pts J Dif

1. Tunisie 25 9 +19

2. Namibie 15 9 +06

3. Liberia 14 9 +02

4. Malawi 10 8 -01

5. Guinée équatoriale 10 8 -04

6. Sao Tomé-et-Principe 0 9 -22