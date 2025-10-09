Tunisie : Prévisions météo du jeudi 9 octobre 2025

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du jeudi 9 octobre 2025 sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Au fil de l’après-midi, les nuages s’épaissiront progressivement sur les zones ouest du nord et du centre, donnant lieu à des pluies éparses, parfois orageuses durant la nuit.

Le vent, de secteur sud, sera relativement fort près des côtes orientales et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée sur les côtes orientales et peu agitée ailleurs.

Les températures enregistreront une légère hausse sur l’ensemble du territoire.