Tunisie : jusqu’à 600 nouveaux cas de VIH enregistrés chaque année, selon l’ATL MST Sida

L’Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le Sida (ATL MST Sida) alerte sur une inquiétante recrudescence des cas de VIH en Tunisie. Invitée sur Zaghouan TV, le 8 octobre 2025, Sonia Torkhani, administratrice de l’association, a révélé que le nombre de nouvelles infections connaît une hausse significative, passant d’une moyenne annuelle de 120 à 140 cas auparavant à près de 500 à 600 aujourd’hui.

Ces chiffres, issus des données officielles du ministère de la Santé, reflètent une progression constante des contaminations. Mme Torkhani a précisé que l’ATL MST Sida, reconnue pour son action communautaire et son accompagnement des personnes vulnérables, reçoit un nombre croissant de patients en quête d’écoute et de soutien. Elle a également souligné que d’autres infections sexuellement transmissibles, telles que l’hépatite C et la syphilis, sont elles aussi en hausse, particulièrement chez les jeunes, appelant à renforcer les efforts de prévention et de sensibilisation à l’échelle nationale.