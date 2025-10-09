Tunisie en tête de l’Afrique : le dinar tunisien, monnaie la plus forte du continent en 2025

En mai 2025, la Tunisie se distingue une fois de plus en tête du classement des monnaies les plus fortes d’Afrique, selon les données de Forbes Currency Calculator relayées par Business Insider Africa.

Le dinar tunisien, avec un taux de 2,97 dollars, surpasse largement ses concurrents, confirmant la solidité de la politique monétaire du pays et la résilience de son économie face aux défis régionaux. Derrière la Tunisie, le dinar libyen et le dirham marocain complètent un podium dominé par l’Afrique du Nord, tandis qu’aucun pays de la zone franc CFA ne figure dans le Top 10.

Cette performance témoigne de la capacité de la Tunisie à maintenir la stabilité de sa devise grâce à une gestion rigoureuse et à des réformes financières soutenues, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et affirmant sa position de leader économique sur le continent africain.