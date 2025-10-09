L’UE se félicite de l’accord sur la fin de l’agression sioniste à Ghaza

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a salué, jeudi, l’annonce d’un accord prévoyant la fin de l’offensive israélienne sur la bande de Gaza, qualifiant ce développement de « réussite diplomatique majeure ».

« L’accord sur la première phase du processus de paix à Gaza marque une percée significative », a déclaré la responsable européenne sur les réseaux sociaux, ajoutant que l’Union européenne soutiendra pleinement sa mise en œuvre.

De son côté, le mouvement palestinien Hamas a annoncé, dans la matinée, avoir conclu un accord prévoyant la cessation des hostilités dans la bande de Gaza, le retrait des forces israéliennes, l’acheminement de l’aide humanitaire et l’échange de prisonniers.

Selon un communiqué du mouvement, cet accord a été obtenu à l’issue de « négociations sérieuses et responsables » autour de la proposition du président américain Donald Trump, visant à mettre un terme à l’agression contre le peuple palestinien.

Le Hamas a également salué « la résistance héroïque du peuple palestinien » dans la bande de Gaza, à El-Qods (Jérusalem), en Cisjordanie et au sein de la diaspora.