Les unités de la protection civile ont effectué 533 interventions au cours des dernières 24 heures dans différentes régions du pays. Parmi elles, 149 interventions ont concerné des opérations de secours et d’assistance sur les routes, a indiqué mercredi le porte-parole de la protection civile sur sa page Facebook.

Les autres interventions se répartissent comme suit :

72 pour la lutte contre les incendies,

305 pour l’assistance et les secours en dehors des accidents de la circulation,

et 7 interventions dans divers autres domaines.

Ces chiffres reflètent l’activité quotidienne des équipes de la protection civile, qui restent mobilisées pour répondre aux urgences sur l’ensemble du territoire national.