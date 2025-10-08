Sorcellerie et trafic d’animaux : une hyène sauvée, neuf suspects arrêtés à Grombalia

À Grombalia, les forces de sécurité ont procédé, mardi 7 octobre 2025, à l’arrestation de neuf individus accusés d’avoir capturé et détenu illégalement une hyène tachetée, une espèce rare et protégée, utilisée dans des rituels de magie noire et de sorcellerie. Selon les autorités locales, l’animal a été piégé dans des conditions cruelles et présentait de profondes blessures aux pattes au moment de sa découverte.
Alertés, les agents forestiers de Nabeul, en collaboration avec l’Administration générale des forêts et le centre de réhabilitation des animaux sauvages d’El Haouaria, ont rapidement pris en charge le sauvetage du spécimen. L’hyène a subi une intervention chirurgicale d’urgence dans une clinique vétérinaire, avant d’être transférée dans un espace sécurisé pour y recevoir les soins nécessaires.
Le parquet a ordonné la détention des neuf suspects pour détention illégale d’un animal protégé, pratiques occultes et tentative d’escroquerie, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur du réseau impliqué.