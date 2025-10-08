Kasserine : Point de vente de la viande d’agneau à des prix raisonnables

Un point de vente de la viande d’agneau réfrigéré au prix de 38 dinars et 900 millimes le kilogramme, a été aménagé dans l’un des espaces commerciaux au centre-ville de Kasserine.

L’opération est supervisée par les équipes de contrôle économique, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce à Kasserine, Mabrouk Abbada, soulignant que le prix de vente de ces quantités de viande réfrigérée est inférieur de 15 à 20 dinars par rapport au prix proposé sur le marché local par les bouchers.

Il a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial approuvé par le Ministère du Commerce visant à assurer l’approvisionnement régulier du marché en produits de consommation et agir sur les prix de manière à permettre aux citoyens d’acheter de la viande rouge à des prix proportionnés à leur pouvoir d’achat.