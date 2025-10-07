Tunisie : décès de la professeure Saayda Ben Becher, une vie entièrement consacrée à la pédiatrie

La pédiatrie tunisienne vient de perdre l’une de ses figures les plus respectées. La professeure Saayda Ben Becher, cheffe du service de pédiatrie à l’hôpital d’enfants Béchir Hamza de Tunis pendant près de trois décennies, s’est éteinte dans la nuit de lundi à mardi, laissant derrière elle une empreinte indélébile dans le monde médical.

Médecin dévouée, enseignante passionnée et chercheuse infatigable, elle a consacré toute sa vie au bien-être des enfants et à la transmission du savoir. Formée à la faculté de médecine de Tunis, elle a gravi les échelons universitaires avec une rigueur exemplaire, jusqu’à devenir une référence incontestée dans sa spécialité. Humaniste dans l’âme, toujours attentive à ses jeunes collègues et proche des familles de ses patients, elle incarnait une rare combinaison de compétence, d’empathie et de modestie.

Ancienne présidente de la Société Tunisienne de Pédiatrie et présidente d’honneur de l’Association des Pédiatres de langue française, elle a fait rayonner la médecine tunisienne bien au-delà de nos frontières. Issue d’une famille profondément attachée à la culture et aux valeurs humanistes, Saayda Ben Becher laisse le souvenir d’une grande dame de la médecine, guidée toute sa vie par la passion, la bienveillance et le sens du devoir.