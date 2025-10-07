Paris : un incendie dans un camion près du siège du Premier ministre fait craindre des explosions (Vidéo)

Un incendie spectaculaire s’est déclaré ce matin dans un camion stationné rue de Varennes, en plein cœur de Paris, à proximité immédiate du siège du Premier ministre français.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent d’impressionnantes flammes et une épaisse fumée noire s’élevant du véhicule, tandis que les forces de l’ordre ont rapidement bouclé le périmètre et interdit la circulation dans les rues avoisinantes par mesure de précaution.

Selon les premiers éléments rapportés par les médias locaux, le camion transportait plusieurs bouteilles de gaz sous pression, ce qui a suscité de fortes craintes d’explosions. Aucune victime n’a pour l’instant été signalée, et une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre.