La sélection tunisienne de football poursuit sa préparation en prévision des deux prochains matchs contre le Sao Tomé-et-Principe et la Namibie, prévus les 10 et 13 octobre courant au stade Hammadi Agrebi de Rades, dans le cadre des 9e et 10e journées des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux atats-Unis et au Mexique.

Les internationaux, ont effectué lundi soir une séance d’entraînement sur la pelouse de l’annexe du stade de Rades avec la participation de 18 joueurs. Le reste de l’effectif rejoindra le groupe progressivement.

La Fédération tunisienne de football (FTF) a, par ailleurs, annoncé que Youssef Snana, joueur du club qatarien d’Al-Sailiya, n’a pas rejoint le stage, alors que son arrivée était prévue pour lundi. Snana avait déjà manqué la dernière fenêtre internationale en septembre dernier, ne se présentant pas pour le stage de l’équipe nationale en vue de la double confrontation en amical contre l’Egypte les 6 et 9 septembre, justifiant son absence par une blessure. Cette absence avait suscité l’indignation de la FTF, qui avait déposé une plainte auprès de la FIFA concernant le refus du joueur de répondre à sa convocation.

L’instance fédérale tunisienne avait alors indiqué dans un communiqué que la FIFA lui avait donné raison, estimant que les procédures de convocation du joueur et de son club étaient correctes et contraignantes, et que son refus de rejoindre la sélection l’exposait automatiquement aux sanctions prévues par les règlements internationaux, tout en confirmant la possibilité de prendre des mesures disciplinaires supplémentaires si nécessaire.

L’équipe de Tunisie, rapelle-t-on, s’était qualifiée pour la coupe du monde, deux journées avant la fin des éliminatoires en étant en pôle position du Groupe H avec 22 points, devant la Namibie (15 points), le Libéria (11 points), le Malawi et la Guinée équatoriale (10 points chacun), et Sao Tomé-et-Principe (sans points).