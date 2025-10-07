Football – Ligue 2 (4e journée) : Le programme

Programme des rencontres de la 4e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues les 11 et 2 octobre courant (tous les matchs à 15h):

POULE A

Samedi 11 octobre

A Mégrine:

AS Mégrine – CS Chebba

Stade à déterminer:

CSH Lif – US Boussalem

A Manzel Bourguiba:

SAM Bourguiba – Sfax RS

A Hammam-Sousse:

ESH Sousse – SC Ben Arous

A Sfax:

OC Kerkenah – CS Msaken

A Tataouine:

US Tataouine – AS Agareb

Dimanche 12 octobre

A Mahdia:

EM Mahdia – BS Bouhajla

Dimanche 12 octobre

A l’Ariana:

AS Ariana – AS Jelma

A Korba:

CS Korba – SC Moknine

A Jendouba:

Jendouba Sport – S. Gabésien

A Ksour Essef:

US Ksour Essef CS Redaief

Stade à déterminer:

O. Sidi Bouzid – PS Sakiet Eddaier

A Bouchemma:

ES Bouchemma – AS Kasserine

A Gafsa:

EGS Gafsa – Kalaa Sport