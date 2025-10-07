Football – Ligue 2 (4e journée) : Le programme

Programme des rencontres de la 4e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues les 11 et 2 octobre courant (tous les matchs à 15h):
POULE A
Samedi 11 octobre
A Mégrine:
AS Mégrine – CS Chebba
Stade à déterminer:
CSH Lif – US Boussalem
A Manzel Bourguiba:
SAM Bourguiba – Sfax RS
A Hammam-Sousse:
ESH Sousse – SC Ben Arous
A Sfax:
OC Kerkenah – CS Msaken
A Tataouine:
US Tataouine – AS Agareb
Dimanche 12 octobre
A Mahdia:
EM Mahdia – BS Bouhajla
POULE A
Dimanche 12 octobre
A l’Ariana:
AS Ariana – AS Jelma
A Korba:
CS Korba – SC Moknine
A Jendouba:
Jendouba Sport – S. Gabésien
A Ksour Essef:
US Ksour Essef CS Redaief
Stade à déterminer:
O. Sidi Bouzid – PS Sakiet Eddaier
A Bouchemma:
ES Bouchemma – AS Kasserine
A Gafsa:
EGS Gafsa – Kalaa Sport