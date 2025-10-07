Déconnecté dans la nature, Fred Ramsdell ignore qu’il vient de remporter le prix Nobel de médecine 2025

Le chercheur américain Fred Ramsdell a appris sa consécration d’une manière pour le moins insolite. Alors qu’il profitait d’une randonnée en pleine nature dans le Montana, complètement déconnecté du monde et sans réseau, la Commission Nobel tentait en vain de le contacter pour lui annoncer qu’il venait de remporter le prix Nobel de médecine 2025.

C’est finalement sa femme, après avoir retrouvé du signal au hasard d’un camping, qui a découvert une avalanche de messages l’informant de la nouvelle. « Tu viens de gagner le prix Nobel ! », lui a-t-elle crié, sous le regard stupéfait du scientifique, qui a d’abord cru à la présence d’un grizzly.

Aux côtés de Mary E. Brunkow et Shimon Sakaguchi, Fred Ramsdell est récompensé pour ses travaux majeurs sur la régulation du système immunitaire, et plus précisément sur le rôle de certains lymphocytes T dans l’apparition des maladies auto-immunes et des cancers.