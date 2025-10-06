Rapatriement des participants de la Flottille Soumoud

Le comité juridique de soutien à la Flottille Soumoud a annoncé que 170 participants de nationalités européennes seront rapatriés ce lundi vers la Grèce.

Selon le comité, 167 autres membres de la flottille restent encore sur place. Le rapatriement du reste des participants est prévu pour mardi 7 octobre 2025. Cette opération concernera notamment quinze Tunisiens ainsi que des ressortissants d’autres pays : Algérie, Maroc, Koweït, Libye, Jordanie, Pakistan, Bahreïn, Turquie et Sultanat d’Oman.

Le transfert de ces participants se fera via le poste frontalier du pont du roi Hussein, en direction du Royaume hachémite de Jordanie.