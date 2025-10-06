Le Trésor de Zama revient en Tunisie : une exposition exceptionnelle au Musée du Bardo en 2026

Dans le cadre d’une coopération culturelle renforcée entre la Tunisie et l’Italie, le Musée national du Bardo s’apprête à accueillir, en janvier 2026, l’exposition internationale « Magna Mater entre Rome et Zama », consacrée au prestigieux trésor archéologique de Zama Regia, situé dans le gouvernorat de Siliana.

Cette exposition présentera une trentaine de pièces d’exception, récemment restaurées à Rome grâce aux technologies les plus avancées et à la collaboration de chercheuses tunisiennes. Les œuvres retracent le culte de Magna Mater, ou Cybèle, déesse de la fertilité et de la protection, dont le culte fut intégré à Rome dès 204 av. J.-C. Après avoir été exposée au Parc archéologique du Colisée à Rome entre juin et novembre 2025, cette rétrospective marquera un moment fort du dialogue culturel tuniso-italien.

Coorganisée par l’Institut national du patrimoine tunisien et le ministère italien de la Culture, elle illustre la volonté commune de valoriser un héritage partagé et de promouvoir la recherche archéologique conjointe. Le Musée du Bardo, symbole du patrimoine antique tunisien, offrira ainsi un écrin prestigieux à cet événement d’envergure internationale.