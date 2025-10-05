Vers une ligne aérienne directe Tunisie–Chine : un tournant stratégique pour le tourisme tunisien

La Tunisie s’apprête à franchir une étape décisive dans la diversification de son secteur touristique avec le projet d’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Tunis et la Chine. Selon Anouar Chetoui, représentant de l’ONTT à Pékin, des discussions avancées sont en cours afin de concrétiser cette initiative qui pourrait transformer le paysage touristique national.

En effet, une connexion directe avec la Chine offrirait à la Tunisie un accès privilégié à l’un des marchés les plus dynamiques au monde. Entre janvier et septembre 2025, près de 20 000 touristes chinois ont visité le pays, marquant une hausse de près de 18 % par rapport à l’année précédente — une tendance que l’ONTT entend consolider grâce à un plan de promotion ciblé mettant en valeur le patrimoine culturel et la richesse historique de la Tunisie. Des collaborations avec les voyagistes chinois, des voyages de familiarisation et des campagnes médiatiques sont déjà en préparation pour renforcer la visibilité de la destination.

Au-delà du tourisme, cette future ligne directe représenterait un pont stratégique entre l’Afrique du Nord et l’Asie, favorisant les échanges économiques et culturels tout en offrant à la Tunisie une occasion unique de renforcer son rayonnement international.