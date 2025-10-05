Tunisie : Prévisions météo pour dimanche 5 octobre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) pour dimanche 5 octobre 2025, le temps sera partagé entre éclaircies et passages nuageux sur le nord et le centre du pays.

Ces nuages deviendront plus denses dans la nuit, notamment sur les hauteurs de l’ouest, où quelques pluies faibles sont attendues. Le sud connaîtra, pour sa part, un ciel partiellement voilé.

Les températures enregistreront une légère hausse.

Le vent, de direction sud-ouest, soufflera relativement fort, se renforçant durant la nuit près des côtes, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur des terres.

La mer sera agitée à très agitée sur le nord et peu agitée à agitée le long des autres côtes.