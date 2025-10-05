Le rappeur P. Diddy condamné à plus de quatre ans de prison pour violences sexuelles

Le célèbre rappeur américain Sean Combs, connu sous le nom de P. Diddy, a été condamné à quatre ans et deux mois de prison par un tribunal de New York à l’issue d’un procès retentissant pour crimes de violence sexuelle.

Le juge Arun Subramanian, qui a présidé l’audience, a qualifié les faits de « graves infractions ayant causé un préjudice irréparable à deux femmes », soulignant que leurs séquelles demeurent encore aujourd’hui. Il a estimé qu’aucune garantie ne permettait d’affirmer que ces crimes ne se reproduiraient pas en cas de libération anticipée du chanteur, incarcéré depuis treize mois. En plus de la peine de prison, P. Diddy devra s’acquitter d’une amende de 500 000 dollars.

Ses avocats ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel, dénonçant une décision « inconstitutionnelle ». Lors de son audience, l’artiste de 55 ans a présenté de nouvelles excuses aux principales victimes, reconnaissant un comportement « répugnant et maladif » qu’il a attribué à sa dépendance aux drogues et à une perte totale de contrôle. Les accusations portaient sur des actes de coercition sexuelle commis entre 2007 et 2018, impliquant plusieurs femmes, dont son ancienne compagne, la chanteuse Cassie.