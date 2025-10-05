Juventus Turin – Milan AC : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Ce dimanche 5 octobre 2025 à 20h45, le Juventus Stadium accueillera l’un des matchs les plus attendus de la 6e journée de Serie A : Juventus Turin – Milan AC. Une confrontation qui promet un spectacle intense entre deux géants du football italien.

Classements et forme actuelle

Le Milan AC domine actuellement le championnat avec 12 points en cinq matches, affichant trois victoires, un nul et une défaite, avec 9 buts inscrits et 6 encaissés. Les Rossoneri semblent avoir trouvé un équilibre parfait sous la direction de Stefano Pioli et abordent ce déplacement à Turin avec confiance.

La Juventus Turin, 4e du classement avec 11 points, reste invaincue lors de ses cinq dernières rencontres (2 victoires, 3 nuls). Offensivement, les Bianconeri ont marqué 11 buts, mais leur défense a concédé 9 réalisations, laissant place à quelques inquiétudes face à l’attaque milanaise.

Historique des confrontations

Lors des cinq derniers duels entre ces deux équipes, la Juventus s’est imposée deux fois, le Milan AC une fois, et deux rencontres se sont soldées par un nul. L’équilibre est donc présent et chaque détail pourrait faire la différence dimanche soir.

Diffusion TV

Le match sera diffusé en direct sur DAZN, à partir de 20h45.