Hamas exige la libération de Marwan Barghouthi dans toute future opération d’échange de prisonniers

Selon des sources relayées par les médias israéliens, le mouvement Hamas maintient fermement sa position d’inclure le dirigeant palestinien Marwan Barghouthi dans toute future opération d’échange de prisonniers avec Israël.

D’après le journal Yedioth Aharonoth, un délégation du Hamas doit se rendre au Caire pour des discussions avec des représentants égyptiens, qataris et américains, dans le cadre des pourparlers visant à parvenir à un accord global prévoyant la libération des otages israéliens contre plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, dont Barghouti, incarcéré depuis plus de vingt-trois ans. Le mouvement considère la libération de ce dernier comme un point non négociable, le qualifiant de symbole national et d’unité pour le peuple palestinien. Parmi les noms cités figurent également Ahmad Saadat, secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine, et Abdallah Barghouti, ancien commandant des Brigades Al-Qassam en Cisjordanie.

Ces négociations, prévues au Caire sous l’égide de l’Égypte et dans le cadre du plan de paix du président Donald Trump, visent à établir un cessez-le-feu durable à Gaza et à mettre fin à une guerre qui a déjà causé des dizaines de milliers de morts et de blessés parmi les civils palestiniens.