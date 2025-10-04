Metz – Marseille : sur quelle chaîne suivre le match en direct et en streaming ?

Le FC Metz reçoit l’Olympique de Marseille ce samedi 4 octobre 2025 au stade Saint-Symphorien pour le compte de la 7ᵉ journée de Ligue 1. Le coup d’envoi est fixé à 17h00. Une affiche qui opposera deux formations aux objectifs différents, mais prêtes à livrer un duel intense.

Diffusion TV et streaming

La rencontre sera retransmise en direct sur beIN SPORTS 1, diffuseur officiel de ce match. L’accès à cette chaîne est réservé aux abonnés, que ce soit via une box TV, le site officiel ou l’application mobile du groupe.

Comment suivre la rencontre en ligne

Les abonnés pourront visionner Metz – OM en streaming sur leurs écrans connectés, tablettes ou smartphones, en se connectant à beIN SPORTS avec leurs identifiants.

Il est conseillé de se brancher dès 17h00 pour profiter de l’avant-match : analyses, compositions officielles et commentaires des experts. De quoi vivre pleinement cette affiche de Ligue 1 entre les Grenats et l’OM.